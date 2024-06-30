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Найден редкий 2000-летний алтарь богини Ларрахе

Arkeonews: в Испании нашли 2000-летний алтарь баскской богини Ларрахе

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Aranzadi Science Society

В испанском средневековом монастыре нашли алтарь, посвященный баскскому божеству Ларрахе (Larrahe). Об этом сообщает Arkeonews.

Древний монастырь расположен на горе Арриаунди высотой 945 метров. Регион долго находился под властью римлян и располагался на важном пути в Памплону. В XI веке здесь был построен монастырь в честь святого Стефана. Его местоположение было неизвестно. Ученые десять лет изучали регион. В 2022 году они нашли на баскский алтарь I века нашей эры с посвящением, оставленным женщиной по имени Валерия Вителла. Его можно перевести как «Валерия Вителла вольно и достойно выполняет свой обет, данный Ларрахе».

Артефакт — один из четырех алтарей, посвященных Ларрахе. Он расположен намного севернее, чем предыдущие, что расширяет географию поклонения божеству. Открытие показывает, как самобытная культура басков сохранялась даже в римскую эпоху, сочетая элементы как римских, так и баскских верований.

Баски населяли территории современных Франции и Испании. Этот народ отличался от всех остальных народов Европы верованиями и языком.

Ранее в Венгрии нашли средневековую серебряную чашу для причастия.

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