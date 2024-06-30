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Эксперты оценили опасность кофе без кофеина

Health: кофе без кофеина не повышает риск развития рака

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Freepik.com

Ученые обнаружили вещество метиленхлорид в кофе без кофеина. Оно повышает риск развития рака, но в кофе содержится в дозах, которые не вредят здоровью. Об этом сообщает Health.

В декабре 2023 года несколько групп по защите здоровья обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) с просьбой запретить использование метиленхлорида.

Метиленхлорид представляет собой бесцветную жидкость, которая имеет множество применений. Его применяют и для удаления кофеина из кофе: зерна сначала кипятят, а затем промывают метиленхлоридом. Вещество связывает с кофеином и затем удаляется вместе с ним.

Метиленхлорид считается канцерогеном для человека. У работающих с ним людей также повышен риск проблем с сердцем, печенью, центральной нервной системой и кожей. Но в кофе его доля не превышает 10 частей на миллион. В США большинство производителей соблюдают даже более строгие стандарты, отметили эксперты. Человеку потребовались бы миллионы чашек кофе без кофеина, чтобы получить опасную дозу.

Также эксперты заявили, что исследования не доказывают наличие причинно-следственной связи между метиленхлоридом и раком.

Ранее врач объяснил, представляют ли угрозу для здоровья чайные пакетики-пирамидки.

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