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Воздействие на иммунные клетки избавит от боли при артрите

Nature: иммунные клетки выделяют молекулу, связанную с болью при артрите

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Depositphotos

Взаимодействие между нервной системой и иммунитетом играет важную роль в развитии боли при воспалении. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Immunology.

В экспериментах на мышах и с помощью компьютерного моделирования ученые выявили тысячи молекулярных взаимодействий между нервными и иммунными клетками. Большинство этих связей ранее не были известны. Они могут объяснить, почему чувствительность к боли повышается при воспалении из-за травмы, инфекции, солнечного ожога или артрита.

Полученные результаты помогут разработать новые обезболивающие. Нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен, достаточно эффективны для лечения связанной с воспалением боли. Но их постоянное применение может вызывать побочные эффекты. Также их эффективность зависит от локализации боли.

Многообещающей мишенью оказалась молекула TSP1, которую выделяют иммунные клетки. Воздействие на нее может лечь в основу лекарств против боли после травм, операций и при остео- и ревматоидном артрите.

Ранее ученые выяснили, как 69% людей мешают себе избавиться от боли в колене.

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