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Пищевые добавки для снижения уровня холестерина могли привести к 80 летальным исходам

AFP: БАД для снижения холестерина могли привести к 80 летальным исходам в Японии

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Shutterstock/FOTODOM

Началось расследование 76 летальных исходов, связанных с БАД японской компании Kobayashi Pharmaceutical. Также компания получила 1656 запросов от лиц, которые обратились за медицинской помощью после приема добавок на основе красной плесени. Об этом сообщает AFP.

БАД на основе красных дрожжей предназначены для снижения уровня холестерина. Ранее в этом году сообщалось о десятках случаев повреждения почек и пяти летальных исходах, которые связали с этими добавками. Расследование показало, что из пяти летальных исходов один точно не был связан с БАД компании.

В препаратах была обнаружена потенциально ядовитая кислота. Ее производит красная плесень Monascus purpureus, которую используют для получения красного риса и алкогольных напитков.

В компании подчеркнули, что расследование продолжается.

До этого врач рассказал, что пищевые добавки не влияют на риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Их прием без назначения врача может привести к повреждению органов и воспалению.

Ранее ученые выяснили, что прием витаминных добавок не способствует долголетию.

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