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Ученые выяснили, почему худые люди тяжелее переносят жировую болезнь печени

Hepatology International: худые тяжелее болеют НАЖБП из-за дефицита белка GDF-15

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Shutterstock

У худых людей повышен риск летального исхода из-за дефицита белка GDF-15. Это показало исследование, опубликованное в журнале Hepatology International.

Неалкогольная жировая болезнь печени диагностирована примерно у трети населения мира. На поздних стадиях она приводит к необходимости пересадки печени. Заболевание связано с избыточным весом, ожирением и диабетом 2 типа. Но примерно 20% людей с НАЖБП не имеют лишнего веса. При этом болезнь протекает тяжелее, а риск летального исхода выше.

В новом исследовании ученые выяснили, что у худых людей с НАЖБП снижен уровень белка GDF-15. Он помогает клеткам отвечать на травму. Его дефицит приводит к накоплению активных форм кислорода, повреждающих клетки. Это может частично объяснить повышенный риск летального исхода у худых людей с НАЖБП.

GDF-15 и связанные с ним молекулы могут стать мишенями для лекарств против НАЖБП.

До этого россиянам рассказали, что потеря более четырех килограммов за месяц может навредить печени и почкам.

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