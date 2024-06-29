Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбий жир эффективно снижает агрессию, доказали ученые

AVB: прием добавки омега-3 уменьшает склонность к насилию почти на 28%

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу добавки омега-3, содержащейся в рыбьем жире приводит к умеренному, но значительному снижению агрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Известно, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и добавках рыбьего жира связаны с функциями мозга. Они способствуют различным видам когнитивной деятельности, включая усиление роста нейронов, регулирование нейротрансмиттеров и экспрессии генов, а также поддержку сигналов нервных клеток. Они также уменьшают воспаление мозга и улучшают мозговой кровоток.

В новом исследовании команда проанализировала 29 научных работ, посвященных измерению агрессии и воздействию омега-3. Эти публикации охватили около 30 лет и включали данные 3,9 тыс. участников.

Метаанализ показал, что добавление омега-3 приводит к умеренному снижению агрессии. Общее снижение агрессии составило 16,2% при учете независимых выборок и немного увеличилось до 20,4% и 27,8% при учете независимых исследований и лабораторий соответственно.

Эти стабильные процентные показатели позволяют предположить, что добавки омега-3 могут быть весьма эффективными в различных группах населения и условиях.

«Мы ожидали увидеть эффект дозы, с большей пользой при увеличении порций омега-3, но мы этого не обнаружили. Даже скромное добавление жирных кислот, похоже, полезно», — отметили ученые.

Авторы анализа подчеркнули, что рыбий жир нельзя считать панацеей от агрессивного поведения, потому что на него влияет много других факторов наряду с питанием.

Ранее ученые выяснили, что жирные кислоты и минералы помогают снизить агрессию у детей и подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами