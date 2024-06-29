Россиянам рассказали, как не навредить печени и почкам при похудении

Потеря более четырех килограммов веса в месяц может привести к повреждению почек и печени. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Репникова.

Врач объяснила, что оптимально худеть на один-два килограмма в месяц. Это не только убережет здоровье, но и повысит шансы сохранить результат. Дело в том, что быстрое похудение на строгой диете приводит к тому, что человек будет тратить меньше калорий при переходе на обычное питание. В результате ему легче набрать вес.

До этого диетолог Чухачева рассказала «Газете.Ru», что разгрузочные дни не помогают похудеть. После жестких ограничений человек склонен к перееданию. Также разгрузочные дни не приводят к очищению организма и могут вызвать побочные эффекты: тошноту, головокружение, запоры, нарушение менструальных циклов и другие. Длительная диета приводит к дефициту минералов и витаминов, добавила врач.

Ранее врач рассказала о диете «Радуга» для защиты от рака и болезней сердца.