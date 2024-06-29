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Ученые нашли новый фактор риска кальцификации сердечных артерий

Circulation: жизнь рядом с парком снижает риск кальцификации сердечных артерий

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Pixabay

У живущих в районах с зелеными пространствами и водоемами меньше риск тяжелой кальцификации артерий сердца (коронарных). Это показало исследование, опубликованное в журнале Circulation.

Кальцификация коронарных артерий в среднем возрасте — важный фактор риска инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. При этом кальций накапливается в бляшках на стенках сосудов.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 2960 мужчин и женщин со средним возрастом 50 лет. Данные собирали в течение 25 лет. Наличие зеленого пространства или водоема в пешей доступности от дома было связано с меньшим риском тяжелой кальцификации.

В среднем увеличение доступности зеленых насаждений на 10% снижало шансы на кальцификацию коронарной артерии на 15%. Ассоциации были выраженнее среди чернокожих и людей из небогатых районов. Чернокожие пациенты с наибольшей доступностью к водоему имели на 32% меньший риск тяжелой кальцификации по сравнению с теми, у кого доступность была наименьшей.

Другие исследования показали, что доступность зеленых пространств и водоемов связана с большей физической активностью, меньшим стрессом и более активной социальной жизнью. Также жизнь рядом с природой смягчает хроническое воспаление и замедляет биологическое старение. Все это может защищать человека от кальцификации коронарных артерий.

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