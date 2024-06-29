Прием витаминных добавок не продлевает жизнь, выяснили ученые

Научный коллектив под руководством Национального института онкологии США установил, что прием витаминных добавок не помогает достичь долголетия. Из употребление, напротив, коррелировало с повышенным риском летального исхода. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Исследователи проанализировали состояние здоровья почти 400 тысяч взрослых здоровых добровольцев, средний возраст которых составил 61 год. Также ученые оценили, как часто участники употребляли поливитаминные добавки в период между 1993 и 2001 годом и в 1998-2004 годах. После сбора информации начался период наблюдения за испытуемыми, который длился около 27 лет.

За это время 164 762 добровольца ушли из жизни. 49 836 летальных исходов были связаны с раком, 35 060 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 9 275 — с цереброваскулярными.

Ученые установили, что люди, принимавшие витаминные добавки, с большей вероятностью правильно питались и сохраняли стройность. Однако использование витаминных комплексов не коррелировало с увеличением продолжительности жизни. Напротив, ежедневный прием добавок был взаимосвязан с повышением риска летального исхода на 4%.

Кроме того, количество летальных исходов в связи с различными заболеваниями среди людей, принимавших витамины и не имевших такой привычки, было сходным.

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