Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прием витаминных добавок не продлевает жизнь, выяснили ученые

JAMA: прием витаминных добавок не способствует долголетию

close
100%
Shutterstock

Научный коллектив под руководством Национального института онкологии США установил, что прием витаминных добавок не помогает достичь долголетия. Из употребление, напротив, коррелировало с повышенным риском летального исхода. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Исследователи проанализировали состояние здоровья почти 400 тысяч взрослых здоровых добровольцев, средний возраст которых составил 61 год. Также ученые оценили, как часто участники употребляли поливитаминные добавки в период между 1993 и 2001 годом и в 1998-2004 годах. После сбора информации начался период наблюдения за испытуемыми, который длился около 27 лет.

За это время 164 762 добровольца ушли из жизни. 49 836 летальных исходов были связаны с раком, 35 060 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 9 275 — с цереброваскулярными.

Ученые установили, что люди, принимавшие витаминные добавки, с большей вероятностью правильно питались и сохраняли стройность. Однако использование витаминных комплексов не коррелировало с увеличением продолжительности жизни. Напротив, ежедневный прием добавок был взаимосвязан с повышением риска летального исхода на 4%.

Кроме того, количество летальных исходов в связи с различными заболеваниями среди людей, принимавших витамины и не имевших такой привычки, было сходным.

Ранее ученые нашли пищевую добавку, которая может повысить скорость ходьбы у пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами