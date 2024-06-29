Ученые раскрыли преступную схему по продвижению табака

Крупнейший в мире производитель табачных изделий и систем нагревания табака Philip Morris International (PMI) тайно финансировал японские медицинские исследования. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследовательская группа по борьбе с табаком TCRG провела анализ документов, которые утекли в сеть в 2012–2020 годах. Японский филиал Philip Morris Japan (PMJ) тайно финансировал исследование по отказу от курения, которое проводил Киотский университет. Последний получил три миллиона йен (около 1,5 млн рублей). Авторы работы участвовали в продвижении товаров PMI на научных мероприятиях.

Анализ доказывает, что PMI тайно финансирует исследования и пытается влиять на ученых и политиков для увеличения прибыли. Это противоречит заявлениям компании. Это не первое этическое нарушение компании: в 2022 году TCRG обнаружила, что клинические испытания систем нагрева табака PMI были предвзяты и имели низкое качество.

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