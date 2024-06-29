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Гречка может заменить пшеницу из-за изменений климата, выяснили ученые

EEB: гречиха лучше пшеницы переносит засуху и высокое содержание углекислоты

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Shutterstock

В будущем гречка может стать заменой пшеницы из-за лучшей устойчивости к изменениям климата. К такому выводу пришли баскские ученые из Университета Страны Басков в Испании. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental and Experimental Botany (EEB).

По словам специалистов, уровень углекислого газа CO2 в атмосфере за последние несколько десятилетий вырос в геометрической прогрессии и будет продолжать увеличивать в течение последующих лет.

В результате усилится парниковый эффект, глобальная температура может увеличиться на 3°C, что приведет к увеличению нехватки воды во многих частях планеты.

Зерновым культурам придется выдерживать более длительные и сильные периоды засухи, а также высокие уровни CO2 и жару.

«В будущем использование многих традиционных злаковых культур (пшеницы, кукурузы и т. д.) может быть сокращено и заменено злаками, которые лучше приживаются в новых условиях. Например, гречиха, сорго, полба и т. д. Поэтому крайне важно выяснить, способны ли эти виды выдерживать ситуации сильной засухи, высоких температур и высокого уровня CO2», — отметили авторы научной работы.

При анализе различных физиологических параметров растений команда обнаружила, что гречиха имеет потенциал стать альтернативой пшенице в качестве злака. При повышении температуры уровень фотосинтеза гречихи увеличивается, кроме того, растение лучше переносит засуху по сравнению с пшеницей.

Ранее ученые выяснили, к какому году блюда из насекомых станут международной нормой.

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