Психологи выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству

Исследование МГППУ показало, что люди, склонные к зависимости от просмотра сериалов, имеют более высокий уровень эскапизма (избегание реальности) и переживания одиночества, но позитивно относятся к своему одиночеству и видят в нем ресурс. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

За последние два десятилетия появилось много онлайн-платформ и сервисов, где можно смотреть фильмы, сериалы, трансляции и слушать музыку. В зарубежных исследованиях обнаружили такое явление, как запойный просмотр — когда смотрят несколько серий подряд. Это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии и качестве жизни.

Результаты опроса МГППУ показали: уровень эскапизма у людей, склонных к зависимости от просмотра стриминговых платформ, значительно выше, чем у тех, кто не имеет такой склонности. Это говорит о том, что просмотр стриминга может использоваться как форма эскапизма, помогая избегать сложных эмоций, проблем и стресса.

Также люди, склонные к зависимости от просмотра стриминга, в большей степени переживают чувство одиночества и отчуждения. Однако они также позитивно расценивают одиночество как феномен и находят в уединении ресурс.

По словам ученых, не было обнаружено значимых различий между группами по уровню субъективного качества жизни. Это может говорить о том, что просмотр стриминга может выступать в качестве копинг-механизма, компенсируя некоторые недостатки жизни человека.

«Исследование показало, что люди, которые часто смотрят видео на стриминговых платформах, склонны уходить от реальности больше, чем те, кто этого не делает. Они также чаще чувствуют себя одинокими и отчужденными, но при этом позитивно относятся к одиночеству и видят в нем что-то полезное для себя. Однако, уровень удовлетворенности жизнью у них не отличается от тех, кто не смотрит видео на стриминговых платформах», – рассказала «Газете.Ru» студентка факультета «Юридическая психология» МГППУ Дарья Натурина.

Ранее ученые установили, что фанаты жанра true crime по-другому относятся к серийным маньякам.