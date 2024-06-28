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Врач назвали три компонента похудения

Эндокринолог Репникова: метод гарвардской тарелки упрощает похудение

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В похудении ключевую роль играют три компонента: полноценный сон, физическая активность и питание по методу гарвардской тарелки. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Репникова.

Врач рекомендовала принимать пищу, каждые три-пять часов. При выборе блюд можно использовать метод гарвардской тарелки. При этом половину тарелки должны занимать овощи, четверть — мясо, еще четверть — гарнир. Общий вес одного приема пищи должен быть не больше 450 граммов.

Однако не всегда движения, диеты и сна достаточно. Некоторым нужна помощь психиатра или психолога, так как набор веса может быть связан с расстройствами пищевого поведения.

До этого врач рекомендовала собирать «радугу» из овощей и фруктов в течение недели. Это поможет получить максимум полезных веществ, которые окрашены в разные цвета. Такой подход снижает риск рака, диабета, ожирения, расстройств иммунитета и многих других заболеваний.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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