Два из трех немецких разведывательных спутников оказались неисправными

Два из трех находящихся на орбите разведывательных спутников бундесвера SARah в настоящий момент не готовы к работе и технически неисправны. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

На случай, если технические проблемы не удастся решить, Министерство обороны ФРГ совместно с компанией-подрядчиком ОНВ планирует разработать план дальнейших действий. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в четвертом квартале текущего года.

Сейчас на околоземной орбите находятся немецкие разведывательные спутники SARah1, SARah2 и SARah3. Первый из них был запущен в июне 2022 года, оставшиеся два — в декабре 2023 года. Они пришли на смену устаревшей группировке SAR-Lupe, выведенной на орбиту в 2006-2008 годах. Из публикации следует, что SARah2 и SARah3 имеют технические проблемы и по сегодняшний день не введены в эксплуатацию.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.