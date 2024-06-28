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Два из трех немецких разведывательных спутников оказались неисправными

N-tv: разведывательные спутники SARah2 и SARah3 имеют технические проблемы

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airbus.com

Два из трех находящихся на орбите разведывательных спутников бундесвера SARah в настоящий момент не готовы к работе и технически неисправны. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

На случай, если технические проблемы не удастся решить, Министерство обороны ФРГ совместно с компанией-подрядчиком ОНВ планирует разработать план дальнейших действий. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в четвертом квартале текущего года.

Сейчас на околоземной орбите находятся немецкие разведывательные спутники SARah1, SARah2 и SARah3. Первый из них был запущен в июне 2022 года, оставшиеся два — в декабре 2023 года. Они пришли на смену устаревшей группировке SAR-Lupe, выведенной на орбиту в 2006-2008 годах. Из публикации следует, что SARah2 и SARah3 имеют технические проблемы и по сегодняшний день не введены в эксплуатацию.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.

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