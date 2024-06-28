Ученые выяснили, что каждая пятая бактерия может разлагать пластик

Нидерландские микробиологи из Лейденского университета обнаружили, что почти 20% изученных штаммов бактерий могут разлагать пластик при выполнении некоторых условий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

По словам ученых, микроорганизмы можно переориентировать на потребление пластика, лишив их более удобных источников энергии.

«В этом смысле бактерии похожи на людей. Как и мы, они не делают ничего автоматически, им нужна мотивация. Например, многие люди не любят бегать, но наверняка побегут очень быстро, если за ними погонится тигр», — объяснила ведущий автор исследования, кандидат наук Джо-Энн Версхур.

Как показал анализ, важную роль в способности питаться полимерами для микробов играет ген под названием «липаза А».

Версхур отметила, что ее открытие расширяет пул бактерий, которые люди могут использовать для борьбы с пластиковым загрязнением. Это поможет быстрее развивать инициативы по переработке полимерных отходов.

Ранее микробиологи научились разлагать пластик с помощью микробов из кишечника личинок жука-чернотелки.