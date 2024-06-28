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Ученые узнали причину непрекращющейся тряски поверхности Марса

NatAstro: постоянная сейсмическая активность на Марсе вызвана метеоритами

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ESA/DLR/FU Berlin

Швейцарские ученые из Высшей технологической школы в Цюрихе выяснили источник постоянных марсотрясений, зафиксированных сейсмографом аппарата Mars InSight на Красной планете. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Хотя Марс обладает атмосферой, она более чем в 100 раз тоньше земной. Это означает, что планета не имеет надежной защиты от падения камней из космоса.

Кроме того, Марс находится очень близко к поясу астероидов между его орбитой и орбитой Юпитера, поэтому поблизости находится много фрагментов, что способствует высокой частоте столкновений.

Как показал анализ данных, марсианскую поверхность за год падает от 280 до 360 камней размером с баскетбольный мяч, которые создают кратеры размером более восьми метров. Примерно раз в месяц более крупный метеорит образует воронку диаметром 30 метров.

Команда отметила, что сейсмические данные от попаданий метеоритов можно использовать для изучения хронологии геологической истории Марса, а также для планирования будущих миссий с учетом метеоритных дождей.

Ранее российские ученые рассказали, сколько метеоритов падает на Землю каждый год.

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