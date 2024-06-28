Российские ученые рассказали, сколько тонн метеоритов каждый год обрушивается на Землю

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как часто метеориты падают на Землю, и к каким последствиям привели крупнейшие столкновения нашей планеты с объектами из космоса. Исследование приурочено к наступающему Международному дню астероида, который отмечается 30 июня, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Международный день астероида связан с падением Тунгусского метеорита, которое случилось 30 июня 1908 года.

По словам преподавателя астрономии, заместителя директора Политехнической школы ПНИПУ Евгения Бурмистрова, каждый год на Землю обрушивается метеоритный шквал общей массой около 21,3 тонны.

«В это число входят 19 тыс. мелких тел массой до килограмма, примерно 4 тыс. малых метеоритов более 1 кг и приблизительно 830 массой более 10 кг. Регистрируется лишь малая их часть, обычно 10–20 штук», — уточнил специалист.

Однако большинство космических камней не достигает поверхности планеты, сгорая в атмосфере. Ученый отметил, что у меньших осколков, как правило, больше шансов пройти целыми сквозь плотные слои воздуха за счет более слабого трения. Некоторые из них настолько малы, что даже не нагреваются в полете.

Хотя Земля постоянно подвергается метеоритным дождям, на поверхности планеты сохранилось относительно мало ударных кратеров. Как правило, появление каждого из них было связано с падением огромных астероидов, вызывавших катастрофы планетарного масштаба и массовые вымирания организмов.

Например, кратер Чикшулуб, или Чиксулуб на мексиканском полустрове Юкатан возник в результате падения 10-километрового астероида около 66 млн лет назад. В результате образовалась воронка диамметром 180 км и глубиной до 20 километров. Мощность взрыва можно было сравнить с подрывом 2 млн мощнейших ядерных бомб. Предположительно, именно этот астероид привел к исчезновению динозавров наряду со множеством других животных и растений.

Ударный кратер Садбери (Онтарио, Канада) появился около 1,85 млрд лет назад. Размер его воронки составляет 248 км. Ученые полагают, что он мог стать последствием падения кометы на Землю, причем ее размеры должны были достигать 10 километров.

Крупнейший из известных ударных кратеров — Вредефорт — обнаружили в ЮАР. Его диаметр достиг около 300 километров. Вредефорт появился около 2 млрд лет назад, когда на Землю упал астероид размерами более 20 километров.

Исследователи полагают, что на нашей планете существует воронка диаметром 500 километров, расположенная в Антарктиде. Она возникла 250 млн лет назад, что совпадает по времени с массовым пермским вымиранием — крупнейшей биосферной катастрофой за всю историю Земли, уничтожившей 96% морских и 73% наземных видов.

Кратер на Южном полюсе трудно изучать, поскольку он скрыт под ледяным щитом. Исследователи полагают, что такую колоссальную отметину мог оставить астероид размерами около 60 километров.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения астероида Бенну.