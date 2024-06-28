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Врач рассказала, как нужно питаться в жаркую погоду

MedicalXpress: в жаркую погоду нужно ограничить потребление кофеина

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В жаркую погоду необходимо ограничить потребление алкоголя и кофеина в пользу молока и воды. Также для охлаждения организма рекомендуется есть фрукты, овощи, ягоды, супы, каши и йогурты. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Эллисон Чайлдресс, адъюнкт-профессор кафедры диетологии Техасского технического университета.

Врач объяснила, что при повышении температуры воздуха организм человека начинает тратить меньше усилий на самообогрев, что, в свою очередь, приводит к снижению аппетита. Также в жаркую погоду может исчезать тяга к высококалорийным продуктам, требующим больших энергозатрат при переваривании. Однако снижение аппетита не означает, что необходимость в белках и клетчатке пропадает полностью.

Если в жару есть совсем не хочется, диетолог рекомендует в течение дня употреблять нежирное молоко. Оно не только помогает справиться с жаждой (как и вода), но и насыщает организм обеспечивающими энергию питательными веществами.

Чайлдресс также предостерегла от употребления количества алкоголя или напитков с высоким содержанием кофеина. Такие напитки оказывают обезвоживающее действие. Тем не менее несладкий кофе со льдом и чай со льдом в умеренных количествах не навредят организму в жаркую погоду.

У некоторых людей при повышении температуры воздуха аппетит может сохраняться. В этом случае не стоит увлекаться мороженым и сладкими холодными напитками. Вместо них лучше отдать предпочтение низкокалорийной пище с высоким содержанием жидкости — фруктам, овощам, ягодам, супам, кашам и йогуртам. Такая пища не обладает высокой энергетической ценностью, свойством, необходимым для повышения температуры тела при переваривании.

Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара повышает риск рождения хронически больных детей.

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