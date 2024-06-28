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Врач оценила связь пакетированного чая и рака

Врач Малиновская: количество микропластика из пакетированного чая не опасно

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Пакетированный чай не опаснее других продуктов в пластиковой упаковке. Об этом regions.ru рассказала врач-реабилитолог видновской КБ Светлана Малиновская.

Наночастицы пластика ежедневно попадают в организм не только из пакетированного чая, но и из воды в бутылках, фасованного мяса, йогуртов, молочных изделий. Врач рекомендовала не зацикливаться на сообщениях о связи нанопластика и рака.

«Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна», – подчеркнула Малиновская.

До этого ученые обнаружили микропластик в пенисах мужчин. Они призвали не делать поспешных выводов и дождаться результатов дальнейших исследований. Однако мужчинам, которые хотели бы снизить риски, ученые рекомендовали отказаться от пищи, упакованной в пластик. Другое исследование показало, что количество микропластика в тестикулах может быть связано со снижением активности сперматозоидов.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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