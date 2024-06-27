Муравьи-вредители освоили путешествия «автостопом», выяснили ученые

Группа ученых из Национального университета Тайваня обнаружила, что многие виды муравьев научились перемещаться на большие расстояния с помощью человеческого транспорта. Таким образом инвазивные (прибывшие извне и угрожающие местное среде) насекомые захватывают новые территории. Исследование опубликовано в научном журнале Ecological Entomology (EcoEntom).

Команда отметила, что речь не идет об отдельных особях, случайно оказавшихся на борту транспортного средства. Специалисты выяснили, что муравьи путешествуют «автостопом» целыми колониями.

Наблюдения за поведением насекомых охватили период с 2017 по 2023 год. Оказалось, что автомобильные поездки практикуют девять видов муравьев, семь из которых считаются инвазивными в местах их обнаружения.

В ходе исследования были изучены такие факторы, как время года, погода, тип автомобиля, местоположение, продолжительность пребывания и количество муравьев, чтобы лучше понять закономерности, которые привели к созданию успешной колонии муравьев-«автостопщиков».

Основываясь на собранных данных, ученые установили, что для успешных автопутешествий муравьям требуется три фактора: возможность забраться на транспортное средство, способность выдержать температуру корпуса машины и наличие потребности у насекомых искать место для новой колонии.

Исследователи предполагают, что использование транспорта будет способствовать быстрому распространению наиболее опасных видов муравьев в новые регионы.

Ранее ученые предупредили о растущем риске глобального нашествия термитов-вредителей.