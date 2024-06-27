Развеян миф о том, что активированный уголь «чистит сосуды»

Считается, что активированный уголь способствует снижению «плохого» холестерина в крови, однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь, – это миф.

«Активированный уголь не «чистит» сосуды от холестерина. Это миф, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с физиологией, потому что активированный уголь не проникает в кровоток. Это препарат из группы энтеросорбентов. Он оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное действие — иначе говоря, впитывает и выводит токсины, а также противодиарейное действие», – рассказал врач.

По его словам, энтеросорбенты показаны при следующих заболеваниях: отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами, заболевания ЖКТ, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом, пищевая и лекарственная аллергия.

«Даже если предположить, что уголь препятствует попаданию холестерина в кровь, потому что собирает его в желудочно-кишечном тракте, это всё равно невозможно. Дело в том, что холестерин в ЖКТ находится в виде липосомальных комплексов, а это слишком крупные частицы, они не смогут осесть на поверхности активированного угля», – отметил врач.

Он подчеркнул, что повышенное содержание «плохого» холестерина — тревожный маркер в анализе крови, при котором нужно обратиться к врачу для назначения лечения. Прием активированного угля в качестве профилактики не рекомендуется.

«Сам по себе активированный уголь вред не несет, но мы должны понимать, что абсолютно любое вещество может наносить вред организму, если не соблюдать разумное количество. Если произойдет передозировка активированным углем, то могут проявиться побочные действия. Например, диспепсия — это и ощущение тяжести, и вздутие, и другие неприятные симптомы ЖКТ, запор, диарея, окрашивание каловых масс в темный цвет. Если же бесконтрольно принимать активированный уголь длительное время — человеку грозят гиповитаминозы — нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ», – рассказал врач.

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