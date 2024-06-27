Названы пять привычек, которые могут испортить прикус

Привычки грызть твердые предметы, открывать зубами орехи и семечки, закусывать нитку, сосать палец, а также прикусывание губ, щек и языка могут испортить прикус и привести к преждевременному выпадению зубов, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Одна из самых распространенных и вредных привычек, наносящих ущерб прикусу, — это жевание посторонних предметов, будь то кончик ручки, карандаш, ногти или твердые конфеты. Это очень опасное поведение, чреватое серьезными стоматологическими последствиями. Зубы предназначены исключительно для пережевывания пищи. При воздействии на них твердых неорганических предметов эмаль, а затем и внутренние структуры зуба, начинают постепенно разрушаться. Это может привести к сколам, трещинам и даже полному выпадению зубов. Кроме того, такая привычка приводит к деформацию прикуса, что влечет нарушения речи и функции жевания», – объяснила врач.

Регулярное жевание твердых орехов, семечек, леденцов и даже льда тоже наносит вред прикусу. При чрезмерной нагрузке на жевательный аппарат могут возникать микротравмы зубов, приводящие к сколам и трещинам. В итоге прикус начинает деформироваться, а сами зубы становятся более чувствительными и уязвимыми к кариесу.

«Привычка закусывать нитку может показаться совершенно безобидным, но на самом деле и эта привычка способна нанести ощутимый вред прикусу. Постоянное сжатие зубов на твердых предметах провоцирует перенапряжение жевательных мышц и чрезмерную нагрузку на зубы. Как следствие, это ведет к ослаблению их структуры, развитию бруксизма, патологическому стиранию эмали, а в конечном итоге — к нарушению прикуса. Помимо этого, частое пережевывание нити или других предметов может вызывать травмы десен и слизистой оболочки полости рта. Это в свою очередь создает благоприятную среду для развития инфекционных заболеваний, таких как пародонтит», – рассказала врач.

Еще одной распространенной привычкой, негативно сказывающейся на состоянии прикуса, является сосание пальца. Этой вредной привычкой часто страдают маленькие дети, но иногда она может сохраняться и у взрослых.

«Постоянное давление пальца на зубы и десны способствует неправильному формированию прикуса, приводя к различным аномалиям зубочелюстной системы. Чаще всего при этом развивается открытый прикус, при котором передние зубы не смыкаются, а боковые зубы «выпирают» вперед. Еще одна вредная привычка, которая способна деформировать прикус, — это регулярное прикусывание губ, щек или языка. Подобные того, что такие действия могут вызывать травмы слизистой оболочки, они также провоцируют неправильное формирование прикуса. Постоянное механическое воздействие на зубы и челюсти приводит к их деформации, смещению и нарушению правильного смыкания. В результате у человека может развиться перекрестный прикус, открытый прикус, глубокое резцовое перекрытие или другие патологии», — заключила врач.

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