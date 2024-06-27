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Ученые нашли способ омолодить больную печень

Nature Aging: экспериментальный препарат омолодил печень старых и больных мышей

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vims.ac.in

Ученые выяснили, как старение приводит к потере определенных клеток печени. Им удалось обратить этот процесс у пожилых мышей с помощью экспериментального препарата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Печень может обновляться, благодаря чему считается одним из самых устойчивых органов. Однако стресс и старение все же могут вызвать ее тяжелые заболевания. Например, каждый третий человек страдает от неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая приводит к рубцеванию и циррозу печени. Старение — ключевой фактор риска цирроза при НАЖБП.

В новом исследовании ученые сравнили печени молодых и пожилых мышей. У старых животных были активнее гены, связанные с потерей гепатоцитов — основных функционирующих клеток печени.

Ученые показали, что предотвратить потерю гепатоцитов может экспериментальный препарат ферростатин-1. Он блокировал ферроптоз — самоуничтожение клеток, важную роль в котором играет железо. Препарат «омолодил» печень мышей, сидевших на нездоровой диете. Анализ показал, что пожилых мышей печень мало отличалась от здоровой и молодой. Также у животных были здоровее сердце, почки и поджелудочная железа. Это означает, что повреждение печени может ухудшать состояние других органов.

«Наше исследование показывает, что старение печени как минимум частично обратимо», — заключили авторы.

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