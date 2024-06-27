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Ученые выяснили, какие игры укрепляют детскую психику

Environment International: игры на природе укрепляют детскую психику

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными Университета Глазго, у детей, которые проводят больше времени на природе и играют на свежем воздухе, психическое здоровье крепче по сравнению со сверстниками-домоседами. Результаты научной работы опубликованы в журнале Environment International.

В исследовании участвовали дети в возрасте 9–11 лет и их родители. Несовершеннолетних испытуемых проинструктировали носить акселерометры (приборы для отслеживания местоположения объекта в пространстве) в течение одной недели. Ученые фиксировали, какое количество времени дети проводили на свежем воздухе и как распоряжались им (играли в подвижные игры, занимались спортом или медленной ходьбой, отдыхали сидя).

После сбора необходимой информации об уровне физической активности детей на природе ученые провели оценку состояния психического здоровья каждого участника с помощью специальных опросников. Результаты показали, что у детей, которые проводили на природе около 60 минут в день, риск возникновения проблем с психическим здоровьем был на 50% ниже по сравнению с их сверстниками, реже бывающими на свежем воздухе.

Ученые уточнили, что пользу психическому здоровью детей приносила как энергичная деятельность, такая как игры и спорт, так и спокойная. Также было установлено, что для детей из неблагополучных семей с низким доходом преимущества пребывания на природе были более очевидными, чем для их сверстников, находящихся в более благоприятном положении.

Ранее выяснилось, что агрессивные дети стареют быстрее сверстников.

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