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Россиянам рассказали об опасных ошибках лечения гипертонии

Врач Баркулова: при нормализации давления нельзя бросать лекарства от гипертонии

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Отказ от лекарств при нормальном давлении приводит к повреждению внутренних органов, инсульту и инфаркту. Об этой и других ошибках гипертоников «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Перми Анна Баркулова.

«Многие пациенты считают, что при хорошем самочувствии не нужно принимать лекарства от гипертонии. На самом деле большинство не замечают повышения давления. Это не значит, что его не нужно снижать. Стабильное повышение артериального давления может привести к поражению внутренних органов, инсульту или инфаркту», — рассказала врач.

Также нельзя отказываться от таблеток при достижении целевого давления. Нормальные цифры на тонометре — признак правильно подобранного лекарства и дозировки, подчеркнула Баркулова. Важно принимать лекарства ежедневно.

«Некоторые пациенты убеждены, что их рабочее давление 160/100, потому что они хорошо себя чувствуют. Доказано повышенным артериальным давлением для всех людей считается 140/90 мм рт. ст. и выше. Более высокое давление наносит вред организму. Понятие «рабочее давление» давно не используется в медицине», — отметила терапевт.

Врач добавила, что не стоит бояться побочных эффектов лекарств. Есть разные классы препаратов, и не всегда удается подобрать подходящий с первого раза.

«Помните, что риск от высокого давления кратно превышает риски от возможных побочных эффектов препаратов», — подчеркнула Баркулова.

Помимо таблеток нужно снизить потребление натрия (содержится в соли, колбасах, консервах, маринадах, готовых продуктах). Важно смотреть состав продуктов перед употреблением. Также необходимо отказаться от курения и алкоголя и ежедневно уделять ходьбе, плаванию или йоге 30 минут в день, заключила врач.

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