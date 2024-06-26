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Врачи перечислили опасные причины непроходящего кашля

Daily Mail: непроходящий кашель может быть признаком расстройства желудка

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Хронический кашель может быть признаком расстройства желудка, затяжного COVID-19, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака. Об этом изданию Daily Mail рассказали Джесми Фокс, медицинский директор Фонда Роя Касла по борьбе с раком легких, и британский специалист в области респираторной медицины Аниндо Банерджи.

Врачи объяснили, что кашель считается хроническим, если он не проходит в течение восьми недель. Существует несколько причин его возникновения.

Хронический сухой кашель, усиливающийся после еды или в ночное время, может быть связан с кислотным рефлюксом. Банерджи уточнил, что, когда кислота из желудка просачивается вверх в пищевод, крошечные капли желудочной могут достигать голосовых связок или горла, провоцируя раздражение и кашель. Во время еды желудок вырабатывает больше кислоты, способствующей пищеварению, поэтому чаще всего желание откашляться возникает именно в процессе употребления пищи.

Заброс желудочной кислоты вверх в пищеводу также может обостряться ночью в связи с необходимостью принимать горизонтальное положение.

«Щекочущий» (в некоторых случаях влажный, с отхаркиванием густой слизи) кашель иногда возникает у лиц, переболевших COVID-19. Отмечается, что такой симптом может сохраняться в течение шести месяцев после завершения острой фазы заболевания. Обычно так называемый постковидный кашель проходит сам собой. Облегчить дискомфорт помогают паровые ингаляции и употребление теплых напитков.

«Хрипящий» кашель, сопровождающийся выделением мокроты, может говорить о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это заболевание характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов. Оно часто возникает у курильщиков, но также может поражать некурящих по разным причинам. В зависимости от тяжести симптомов ХОБЛ врачи назначают различные типы ингаляций и другие лекарства, облегчающие дыхание, расслабляющие и расширяющие дыхательные пути или снимающие воспаление.

Доктор Джесми Фокс добавил, что самым тревожным признаком выступает грудной кашель, сопровождающийся отделение мокроты с примесью крови и одышкой. Наряду с необъяснимой потерей веса и усталостью он может сигнализировать о раке. По этой причине такие симптомы нельзя оставлять без внимания. Если кашель сохраняется в течение трех недель — необходимо как можно раньше проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.

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