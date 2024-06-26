Описано состояние бросившего пить человека в первые годы трезвости

Когда человек перестает пить или употреблять наркотики, у него возникает абстинентный синдром или синдром отмены, ломка, похмелье. В случае алкоголизма он протекает от двух до пяти-семи дней. Спустя какое-то время у человека развивается постабстинентный синдром, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр-нарколог, создатель научно ориентированной программы реабилитации зависимых Sober One Марат Агинян.

«Человек начинается замечать, что стал плохо работать, не соображает, у него нет настроения, появились раздражительность, тревожность, подавленность. Если такое происходит, тогда мы говорим о постабстинентном синдроме (ПАС) или подострой абстиненции. Это неоптимальное функционирование мозга у людей с зависимостью, и оно может длиться много месяцев. В случае алкоголя — от 6 до 24 месяцев. Наиболее часто ПАС проявляется плохим вниманием, нарушением памяти и мышления, раздражительностью, беспокойством. Дополнительные симптомы — это компульсивное поведение, мысли об употреблении, тяга, апатия, безучастность, чувство бессмысленности, нарушения сна, проблемы координации», – рассказал врач.

По словам врача, у людей с симптомами подострой абстении есть структурные изменения в миндалевидном теле мозга или амигдале, которое отвечает за память и эмоции.

«Еще в 70-е годы ученые предположили, что, когда мозг приходит в хорошее состояние, включаются разные механизмы, которые возвращают его в исходное. Получается, человек испытывает перепады настроения, то хорошо, то плохо. Алкоголь и другие вещества выбивают мозг из равновесия, и вот эта кривая настроения будет опускаться вниз, то есть человеку уже не будет хорошо и плохо, ему будет плохо и потом еще хуже. Хорошего настроения уже не будет, кайфовать не получится. Все вызывающие зависимость вещества рано или поздно активируют эту область, и она начинает работать избыточно даже много месяцев после прекращения употребления», – рассказал врач.

Как подчеркнул Агинян, лучшее лекарство от ПАС — это трезвость, потому что новое употребление обнуляет прогресс и все начинается заново.

Подробнее о том, как ощущает себя бросивший человек в первые годы трезвости, как происходит срыв, как его предотвратить и что делать, если он уже произошел, — в интервью Агиняна «Газете.Ru».

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