Нарколог рассказал, как предотвратить срыв во время трезвости

Предотвратить срыв у бросившего пить человека можно, составив противорецидивный план, который включает контроль среды, управление вниманием и работу с зависимыми мыслями. Рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр-нарколог, создатель научно ориентированной программы реабилитации зависимых Sober One Марат Агинян.

«Контроль среды предполагает исключение всего, что может меня подтолкнуть к употреблению. Если я бросил курить, нужно, чтобы рядом со мной не курили друзья и знакомые, а дома не было сигарет. Пьющие часто говорят, что в первые месяцы воздержания не ходят в кафе и рестораны, чтобы не провоцировать срыв. Управление вниманием значит, что, если я оказался на корпоративе и поймал себя на мысли, что время от времени мои глаза останавливаются на бутылках с алкоголем, то лучше перевести внимание на что-то другое», – отметил врач.

Работа с зависимыми мыслями предполагает три подхода. Первый — оспаривание, когда человек сам с собой беседует. У нас есть две части мышления, одна — за употребление, вторая — против. И она постоянно нам должна напоминать о том, к чему привела зависимость, оспаривать первую.

«Второй — не спорить с зависимыми мыслями, а просто наблюдать за ними, за тем, как они возникли, как развиваются и как исчезают. Третий — это мысли об употреблении расценивать как сигнал о том, что есть какая-то другая потребность. Некоторые исследования показали, что часто люди хотят пить алкоголь, когда испытывают простую жажду, голод или нужду в отдыхе», – рассказал нарколог.

Также можно применять поведенческие техники. Если бросивший находится в среде с большим количеством подталкивающих к срыву триггеров и понимает, что скоро сорвется, то лучше уйти оттуда. Еще можно поговорить с кем-то извне, иногда для «трезвого» мышления нужен второй человек.

Подробнее о том, как ощущает себя бросивший человек в первые годы трезвости, как происходит срыв, как его предотвратить и что делать, если он уже произошел, — в интервью Агиняна «Газете.Ru».

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