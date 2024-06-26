Ученые нашли связь между зубами и лишним весом

У людей с менее чем 21 зубом повышен риск ожирения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Gerodontology.

Ученые проанализировали данные медицинских карт 1765 людей в возрасте от 65 до 89 лет. Почти 73% участников имели избыточный вес или ожирение. Каждый потерянный зуб был связан с увеличением риска ожирения на 2%. Риск повышался больше при потере задних жевательных зубов.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что из-за потери зубов люди переходят на мягкие продукты: картофель, печенье, пончики. Эти продукты обычно содержат больше калорий, жира и сахара и способствуют набору веса.

«Стоматологи могут смягчить проблему, обучая пациентов тому, как адаптировать более здоровые продукты. Овощи можно добавить в суп или рагу, а фрукты — в смузи или парфе», — отметили ученые.

Плохое здоровье зубов также было связано с раком полости рта и другими опухолями, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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