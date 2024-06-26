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Ученые нашли древнейшие действующие термитники на Земле

STE: в Южной Африке обнаружили гнезда термитов возрастом 34 тысячи лет

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Science of the Total Environment

Международная группа ученых из ЮАР и Венгрии нашла древнейшие в мире действующие термитники, оказавшиеся старше человеческой цивилизации. Как показал анализ, возраст некоторых из этих конструкций достигает 34 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

«Это старше, чем знаменитые наскальные рисунки в Европе, и даже старше последнего ледникового максимума, когда огромные ледяные щиты покрывали большую часть северного полушария», — уточнила ведущий автор исследования Мишель Фрэнсис.

Термитники в ЮАР оказались почти в девять раз старше предыдущих древнейших гнезд термитов в Бразилии возрастом 4 тыс. лет.

Массивное жилище насекомых нашли на берегах реки Буффелс в Намакваленде на западном побережье ЮАР, где подобными структурами покрыто 20% ландшафта.

Исследователи выяснили, что термиты играют важную роль в улавливании и хранении углерода. Одно гнездо может удерживать до 14 тонн этого элемента.

Команда провела химический анализ термитников и охарактеризовала процессы, которые переносят атмосферный углерод в эти постройки. Они обнаружили, что, собирая органические материалы и принося их в свои гнезда, термиты разрыхляют грунт и облегчают проникновение воды. Затем микробы в почве преобразуют запасы углерода в карбонат кальция. 

Во время сильных дождей карбонат кальция в насыпях химически реагирует с углекислотой, которая образуется при растворении атмосферного углекислого газа в дождевой воде. Химический каскад увеличивает секвестрацию (связывание) атмосферного углекислого газа.

Процесс удерживает новый углерод на глубине примерно в один метр под поверхностью и позволяет хранить его в течение длительного времени, отметили исследователи.

Ранее ученые разгадали тайну инженерного гения термита, позволяющего им строить сложные структуры.

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