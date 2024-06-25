Сочетание креатина и кофеина значительно улучшило фукции мозга, доказали ученые

Международная группа ученых из США, Ирана, Канады и Катара изучили воздействие сочетания нитрата креатина и кофеина на физические и когнитивные способности человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients.

Спортсмены и любители фитнеса часто используют кофеин и креатин для повышения результатов тренировок. Кофеин хорошо известен как стимулятор нервной системы. Креатин в различных формах помогает быстро восполнить запасы аденозинтрифосфата (АТФ) — источника энергии для клеток организма.

Несмотря на известные преимущества этих добавок по отдельности, эффекты их комбинирования изучены меньше.

Исследование проводилось в Лаборатории человеческой деятельности Государственного университета Джексонвилля в США. В эксперименте приняли участие 12 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

Добровольцы принимали добавки из пяти граммов нитрата креатина и 400 миллиграммов кофеина за 45 минут до тренировок с отягощением.

Результативность оценивалась с помощью упражнений на жим лежа и жим ногами, измеряя количество повторений до отказа и массу подъема.

Когнитивную функцию оценивали с помощью теста Струпа «Слово-Цвет», который измеряет внимание, скорость обработки информации и когнитивную гибкость. Участники также заполнили визуальную аналоговую шкалу, чтобы оценить свою готовность к работе, а также заполнили подробные анкеты о качестве сна, толерантности к кофеину и побочных эффектах.

Вопреки ожиданиям исследователей, никаких существенных улучшений в физических упражнениях не наблюдалось. Повторения и объемы жима лежа и жима ногами остались неизменными во всех условиях.

Но ученые обнаружили, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшило когнитивные способности в тесте «Слово-Цвет» Струпа. Это улучшение было более выраженным, чем при использовании только кофеина.

Комбинированное воздействие показало средний и большой эффект, что указывает на сильное влияние на когнитивную обработку.

Ранее ученые выяснили, что креатин может не допустить снижения когнитивных способностей мозга при нехватке сна.