Гигантский астероид-«разрушитель планет» максимально сблизится с Землей

Один из крупнейших астероидов в Солнечной системе — 2011 UL21 — подойдет к Земле на минимальное расстояние за последние 124 года. Событие случится в 27 июня, сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Астероид 2011 UL21 больше, чем 99% известных околоземных астероидов. Его габариты составляют от 1,7 до 3,9 километра, что сопоставимо с размерами горы.

По словам ученых, 2011 UL21, вероятно, как минимум в 10 раз меньше, чем самый большой космический камень, когда-либо поражавший в Землю, и примерно в пять раз меньше скалы, уничтожившей динозавров около 66 млн лет назад.

Однако любое потенциальное воздействие метеорита такого размера приведет к катастрофе континентального масштаба и выбросит достаточно мусора, чтобы вызвать значительные климатические изменения. Поэтому 2011 UL21 относят к неофициальной категории «разрушителей планет».

В ЕКА заверили, что 2011 UL21 не угрожает Земле. Астероид пройдет мимо нашего мира на расстоянии 6,6 млн километров, чего не случалось с 1900 года. Хотя NASA считает космический камень «потенциально опасным», в самой близкой точке он окажется в 17 раз дальше от Земли, чем Луна.

2011 UL21 вернется снова лишь в 2089 году, когда космическая скала приблизится к нашей планете уже на расстояние 2,7 млн км, что в 2,5 раза ближе ближайшего пролета.

Ранее ученые нашли «сахарный» астероид на задворках Солнечной системы.