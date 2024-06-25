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В России расширили функционал приложения для похудения и борьбы с диабетом

Slimmer: бариатрические пациенты смогут консультироваться с врачами онлайн

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medicalxpress.com

Эксперты центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону под руководством заслуженного врача России, доктора медицинских наук Максима Бурикова внедрили в разработанное ими мобильное приложение Slimmer новую функцию онлайн-консультирования с узкими специалистами. Такая оптимизация позволит повысить эффективность терапии ожирения у бариатрических пациентов. Об этом сообщили в пресс-релизе онлайн-сервиса.

Сервис для снижения веса и борьбы с диабетом Slimmer был разработан в 2020 году учеными центра бариатрической медицины ФМБА. Функционал приложения включает в себя телемедицину, калькулятор ИМТ, трекер воды и лекарственных препаратов. Онлайн-сервис используется для отслеживания состояния здоровья пациентов, прошедших бариатрическую операцию (тип хирургического вмешательства, в ходе которого уменьшают желудок или перестраивают кишечник в целях похудения) или готовящихся к ней.

Ученые объяснили, что по приказу Минздрава существует определенный порядок записи к профильным врачам — перед приемом узкого специалиста необходимо направление от терапевта. Новая функция в приложении Slimmer открывает доступ к медицинскому онлайн-консультированию, которое расширит возможности приема узкими специалистами и обеспечит динамическое наблюдение бариатрических пациентов хирургами, эндокринологами, диетологами, кардиологами, психиатрами и психотерапевтами.

«В приложении можно будет воспользоваться как консультативно-диагностическими, так и телемедицинскими платными услугами. Пациенты смогут связаться с врачами в комфортном для себя формате видео- или аудиозвонка или в чате», — уточнили в пресс-службе приложения Slimmer.

По словам Максима Бурикова, невыстроенная система динамического отслеживания пациентов создает риски осложнений после проведения вмешательства. Своевременная корректировка режима, анализ изменений веса и объемов тела, физической активности и эмоционального состояния пациентов позволят избежать потенциальных неблагоприятных последствий.

Ранее врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета.

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