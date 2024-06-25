Впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию посадки ведет Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

25 июня «Чанъэ-6» успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Он был запущен в начале мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8».

2 июня китайский космический аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.

В апреле власти Китая и Таиланда подписали первоначальные соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станций.

В 2023 году Китай выбрал систему мониторинга космической погоды, разработанную Таиландом, для своей лунной миссии «Чанъэ-7», которая будет запущена примерно в 2026 году для исследований ресурсов южного полюса Луны в целях обеспечения долгосрочного проживания людей. Китай намерен высадить астронавтов на Луну к 2030 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.