Скелет женщины-воина в гробнице испанских рыцарей-храмовников озадачил ученых

Испанские археологи из Общественного университета Таррагоны совершили неожиданное открытие на раскопках в средневековом замке Сорита-де-лос-Канес в городе Гвадалахара. Они нашли женские кости в гробнице средневекового рыцарского ордена Калатравы, состоявшего из принявших монашество воинов. Женщину погребли рядом с 23 монахами, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Орден Калатравы был создан по образу тамплиеров и прочих духовно-рыцарских объединений, распространенных в Средние века. Орден возник в Испании в 1158 году. Братству поручили защищать Калатрава-ла-Вьеха, город на спорной территории между христианскими и мусульманскими землями.

Как показало изучение женских останков, их обладательница при жизни сама могла быть воином. Ученые предполагают, что она вместе с другими рыцарями пала в ходе ожесточенной схватки — на это указывают многочисленные повреждения на костях, оставленные различным холодным оружием.

Археологи провели радиоизотопный анализ скелетов и выяснили, что при жизни у женщины был более скудный рацион по сравнению с рыцарями. Это может означать, что она принадлежала к более низкому социальному классу, например, была служанкой в замке Сорита-де-лос-Канес.

В то же время на ее костях не обнаружили характерных изменений, вызванных работой прислуги. Ученые надеются выяснить больше информации о предполагаемой воительнице в ходе будущих исследований.

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