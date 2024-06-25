Ученые выяснили, почему пожилые хуже видят в условиях плохого освещения

Ученые из Института биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене и Базельском университете установили, что с возрастом зрачок теряет способность расширяться, ухудшая зрение в условиях слабого или недостаточного освещения. Это повышает риск травм в результате падений из-за высокой вероятности споткнуться в сумерках. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 87 лет. Добровольцев снабдили компактными и мобильными измерительными приборами, которые отслеживали направление взгляда, измеряли изменения размера зрачка и контролировали уровень освещения. Ученые попросили испытуемых носить устройства в естественных условиях — во время работы, просмотра фильмов, прогулок. Также участники прошли ряд обследований для определения остроты зрения и функции глаз.

Ученые обнаружили, что в среднем «максимальный» размер зрачка уменьшался примерно на 0,4 мм в течение каждых десяти лет жизни.

В норме функция зрачкового рефлекса состоит в регуляции потока света, который проходит в глубину глаза и направляется к сетчатке. Расширение происходит при низком освещении (в сумерках, в темноте). При ярком освещении зрачок сужается примерно до двух мм, ограничивая проникновение света, а при слабом — расширяется в среднем до восьми мм для «захвата» максимального его количества.

Ученые объяснили, что постепенная утрата способности зрачка адаптироваться в условиям освещения обусловливает плохое зрение при недостатке света.

По словам исследователей, снижение чувствительности к свету повышает риск падений и травм — пожилой человек с большей вероятностью споткнется в темноте. По этой причине общественные пространства и рабочие места важно обеспечивать качественным освещением.

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