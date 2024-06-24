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Стоматолог рассказал, как храп влияет на состояние зубов

Стоматолог Забродская: храп повышает риски возникновения сколов зубов и кариеса

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Храп повышает риски возникновения сколов зубов и развития кариеса, рассказала «Газете.Ru» врач стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ирина Забродская.

«Бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у храпящих людей встречается в два раза чаще, чем у не храпящих. Длительный бруксизм приводит к истиранию и сколам эмали, уменьшению срока эксплуатации композитных реставраций или ортопедических конструкций, снижению высоты прикуса, также усугубляет проблемы с височно-нижнечелюстным суставом», – рассказала врач.

Нарушения в работе сустава на ранних этапах, по словам врача, проявляются в виде щелчков, хруста, на более поздних стадиях присоединяются боли не только при приеме пищи, но и в состоянии покоя, отдающие в висок или ухо.

«Еще одна проблема, с которой сталкиваются такие пациенты – это сухость во рту. Приоткрытый рот во время сна способствует более быстрому испарению слюны и пересыханию слизистой оболочки. Слюна выполняет сразу несколько функций в организме человека: помогает переваривать пищу, защищает зубы от кариеса, облегчает жевание и глотание. Нарушение количества и качественного состава слюны приводит к усиленному росту патогенных микроорганизмов, вызывающих развитие кариеса и воспаление десен, более быстрое появление минерализованных зубных отложений, неприятный запах изо рта, образование трещин и язвочек на пересушенной слизистой», – отметила врач.

Храп, как объяснила Забродская, является одним из симптомов сонного апноэ, кратковременных остановок дыхания во сне. Поэтому для предотвращения проблем стоматологического характера следует лечить причину храпа, а также посещать стоматолога 2-3 раза в год с целью проведения тщательной санации полости рта, профессиональной гигиены полости рта и реминерализующей терапии.

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