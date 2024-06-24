Врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета

Скрининг на сахарный диабет второго типа следует проходить людям из трех групп. Тем, кто имеет индекс массы тела больше 25, женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе и всем, кто старше 35 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Проходить скрининг необходимо людям с ИМТ больше 25, то есть с избыточной массой тела, в любом возрасте, у которых есть хотя бы один из следующих факторов риска. В их число входят сахарный диабет у родителей, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, показатели артериального давления больше 130/80, при синдроме поликистозных яичников и при малоподвижном образе жизни. Также скрининг следует проходить женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе, который возникает во время беременности, и всем людям после 35 лет. Возраст тоже является фактором риска развития диабета второго типа», – рассказала Атаманова.

По ее словам, для первичной диагностики врач может назначить такие анализы, как определение уровня глюкозы натощак, пероральный глюкозотолерантный тест и анализ на гликированный гемоглобин. Также можно использовать специальные калькуляторы риска развития сахарного диабета, например FINDRISK или ADA.

«Основная причина развития сахарного диабета – ожирение. Лишний вес приводит к инсулинорезистентности. Она возникает, когда снижается чувствительность клеток к инсулину. При этом состоянии поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы доставлять глюкозу в клетки и поддерживать уровень сахара в крови в рамках нормы. Поначалу это работает, но со временем резистентность организма к инсулину усиливается, поджелудочная железа «истощается». В результате уровень глюкозы в крови повышается и остается высоким – возникает преддиабет или диабет», – рассказала врач.

Специалист подчеркнула, что для того, чтобы снизить риск развития сахарного диабета, необходимо поддерживать нормальную массу тела, сбалансировано питаться, отказаться от курения и быть физически активным.

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