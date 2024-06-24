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Названы четыре причины опасной для здоровья длительной эрекции

Врач Симинович: травмы члена и опухоли могут привести к опасной эрекции

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Приапизмом принято называть патологическую, болезненную эрекцию, которая длится более четырех часов и не связана с возбуждением. Такое состояние вызывает ишемическое повреждение тканей полового члена и импотенцию, а приводят к ней заболевания крови, травмы промежности и полового члена, новообразования нервной системы и злоупотребление наркотиками или алкоголем, – рассказала «Газете.Ru» врач-уролог группы компаний BestDoctor Анна Симинович.

«Важная особенность приапизма в том, что эрекция не ослабевает после оргазма. Причинами приапизма могут быть: заболевания крови (лейкемия, эритроцитоз, серповидно-клеточная анемия), травмы промежности и полового члена, новообразования центральной и периферической нервной системы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем», – рассказала врач.

По словам врача, выделяют три типа приапизма в зависимости от механизма его развития: ишемический, неишемический и рецидивирующий.

«Ишемический тип – наиболее часто встречающийся. Он возникает из-за застоя венозной крови в кавернозных телах полового члена. Такое состояние опасно тем, что из-за нарушенного кровоснабжения ткани подвергаются рубцеванию и после купирования этого состояния у пациента может развиться эректильная дисфункция. Есть данные, что спустя 24 часа от начала заболевания, развиваются необратимые изменения в тканях. Именно поэтому важно обратиться к врачу немедленно», – рассказала доктор.

Неишемический тип развивается в результате повреждения сосудов полового члена, это приводит к кровенаполнению и незначительному «голоду» тканей. В данном случае необратимые изменения тоже могут наступить, но позже.

«Рецидивирующий приапизм - самый неизученный и загадочный тип приапизма. Эпизоды эрекции сочетаются с периодами нормального функционирования. Лечится состояние оперативно. В случае неишемического приапизма обычно выполняется эндоскопическая «закупорка» сообщения сосудов, ставшего причиной заболевания.

Если у человека ишемический приапизм, то уролог должен оказать ему неотложную помощь, чтобы избежать осложнений. Неотложные мероприятия заключаются в «откачке» крови из кавернозных тел и введении вазоактивных препаратов, иногда вводят средства для разжижения крови», – заключила врач.

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