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Ученые нашли пищевую добавку, которая может повысить скорость ходьбы у пожилых

Nature: форма витамина В3 может повысить скорость ходьбы у пожилых

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Shutterstock/Toa55

Пищевая добавка с никотинамидом рибозидом, формой витамина В3, может повысить выносливость пациентов с заболеванием периферических артерий (ЗПА). Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

В эксперименте приняли участие 90 пожилых человек с ЗПА. Половина из них принимали никотинамид рибозид в течение шести месяцев. В шестиминутном тесте они смогли пройти на 17 метров больше по сравнению с теми, кто принимал плацебо. У последних за полгода снизилась скорость ходьбы, что указывало на прогрессирование ЗПА.

Ученые планируют провести более крупное исследование, чтобы доказать эффективность и безопасность никотинамида рибозида. Они считают, что добавка могла улучшить выработку энергии в мышечных клетках пациентов. Также они проверили, может ли вещество из красного вина ресвератрол усилить эффект никотинамида рибозида, но не выявили дополнительных преимуществ.

ЗПА развивается из-за накопления бляшек в артериях из-за старения, диабета и курения. В результате уменьшается кровоток в конечностях, ходьба становится болезненной и медленной. Не существует лекарства для борьбы с причиной ЗПА, основное лечение — физическая реабилитация.

Ранее врач рассказала, что средиземноморская диета может снизить риск летального исхода на треть.

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