Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская компания из-за риска ботулизма отозвала консервированный кофе из магазинов

Health: компания Snapchill отозвала кофе из магазинов из-за риска ботулизма

close
100%
Shutterstock/Stockah

Компания Snapchill отозвала сотни консервированных кофейных напитков в металлических банках в США из-за риска ботулизма. Об этом сообщает Health.

Процесс изготовления консервированного кофе Snapchill мог способствовать росту ботулинического токсина, сообщила компания. Его выделяют бактерии Clostridium botulinum и родственные ей организмы. Вещество атакует нервную систему и может привести к затрудненному дыханию, параличу и летальному исходу. Симптомы ботулизма могут появиться в период от шести часов до двух недель после употребления пищи, содержащей ботулотоксин.

Неизвестно, почему Snapchill решилась отозвать продукты, так как не сообщалось о случаях заболеваний или обнаружении возбудителей ботулизма кофе.

Инфекционист Томас Руссо сообщил Health, что споры Clostridium botulinum могут присутствовать в окружающей среде. Их можно уничтожить процессом пастеризации. Если не сделать этого, споры могут стать активными и начать выделять ботулотоксин.

До этого в Москве изъяли более 85 тонн продукции, которая могла содержать токсины.

Ранее нейросеть Google почти привела к заражению человека ботулизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами