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Врач назвала диету для минимизации риска смерти

Врач Саламатина: средиземноморская диета может снизить риск смерти на треть

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Научно доказана эффективность средиземноморской диеты в предотвращении смерти из-за болезней сердца и других причин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Понятие «средиземноморская диета» было предложено американскими диетологами Ансельми и Маргарет Кейс. В 1950-х годах они систематизировали правила питания итальянцев, испанцев и греков. У этих народов был отмечен самый низкий уровень распространенности болезней сердца и летальных исходов (минимум — в Греции)», — рассказала врач.

Средиземноморская диета включает потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и низкое потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот».

«Дальнейшие исследования показали, что применение средиземноморской диеты, обогащенной орехами, в течение 5 лет снижало риск атеросклероза на 28%, а обогащенной оливковым маслом первого отжима — на 31%. Кроме того, известно, что приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижением смертности от всех причин на 8%», — рассказала Саламатина.

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