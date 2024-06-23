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Врач сравнила черную и красную смородину

Диетолог Соломатина: красная смородина безопаснее черной для больных диабетом

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Черная смородина содержит больше витамина C, а красная — больше полезных органических кислот. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, что в черной смородине содержится витамин A, поддерживающий остроту зрения и здоровье кожи. Также она богата витамином C, который необходим для работы иммунитета и выработки коллагена. Рутин из черной смородины полезен для мелких капилляров.

Богата полезными веществами и красная смородина. Поэтому здоровым людям следует употреблять оба вида ягод, но при диабете лучше выбрать красную.

«Органические кислоты улучшают пищеварение, их больше в красной смородине. В черной сахаров больше, есть витамин B. Если сравнивать, то по некоторым факторам полезнее красная. Там больше органических кислот и меньше сахара», — отметила диетолог.

До этого врач рассказала, что боль в животе после употребления ягод может быть вызвана избытком клетчатки или аллергической реакции.

Ранее врач назвала самую полезную крупу, которую можно есть каждый день.

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