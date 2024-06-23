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Ученые нашли продукты, стимулирующие выработку гормона сытости

Science: фрукты и овощи продлевают сытость, влияя на гормон PYY

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Shutterstock

Продукты с высоким содержанием клетчатки стимулируют высвобождение гормона, подавляющего аппетит. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine.

Диетологам известно, что продукты с высоким содержанием пищевых волокон (клетчатки) способствуют насыщению и помогают снизить потребление калорий. Считалось, что это связано с тем, что богатые клетчаткой фрукты, бобовые и овощи разбухают в желудке. Однако новое исследование показало, что есть другая причина.

Здоровых добровольцев попросили в течение четырех дней потреблять богатые или бедные клетчаткой продукты. У них были установлены специальные гибкие трубки, позволяющие собрать содержимое подвздошной кишки — самой длинной части тонкой кишки.

Ученые выяснили, что клетчатка стимулирует выработку пептидного гормона PYY, который снижает аппетит и потребление пищи. Они также нашли молекулы, которые стимулируют высвобождение пептида PYY. Ими оказались стахиоза и аминокислоты тирозин, фенилаланин, аспартат и аспарагин, обычно встречающиеся в бобах, сыре, мясе и птице. В будущем они могут лечь в основу препаратов для подавления голода.

Ранее врач рассказала, что средиземноморская диета может снизить риск летального исхода на треть.

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