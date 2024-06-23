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Ученые нашли дешевый способ повысить выживаемость после инсульта

Arch. Phys. M: модификация дома повышает шансы на выживание после инсульта

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Shutterstock/Africa Studio

Каждый восьмой человек, перенесший инсульт, проживает не более года после выписки из больницы. Исследование, опубликованное в журнале Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ( Arch. Phys. M), показало, что модификация дома пациента может снизить риск летального исхода.

В исследовании 90 пациентов после инсульта посетили эрготерапевты — специалисты по модификации пространства с учетом потребностей человека. Они выявили и устранили барьеры в домах участников: установили перила на лестницы, подняли сиденья туалетов и установили источники света в темных коридорах. Также пациентам объяснили, как безопасно и эффективно выполнять различные действия. Еще 90 пациентов после инсульта не работали с эрготерапевтом.

За время наблюдения было зарегистрировано десять летальных исходов, причем все они произошли в группе, которая не работала с эрготерапевтом. Также пациенты, чьи дома модифицировали, реже нуждались в переводе в дом престарелых или реабилитационный центр.

По словам авторов, при инсульте высока вероятность депрессии. Она связана с тем, что люди не могут вернуться к нормальной жизни в обществе и теряют независимость в быту: от посещения туалета до подъема по лестнице. Ученые считают, что программы модификации дома следует включить в страховку: около 500 долларов могли бы спасти многие жизни. Кроме того, больным будет требоваться меньше лекарств и приемов врачей.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.

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