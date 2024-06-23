Эксперты рассказали о вреде готовых продуктов для иммунной системы

Существующих исследований достаточно, чтобы рекомендовать ограничение доли ультраобработанных продуктов в рационе. Об их возможной связи с иммунитетом рассказал The Conversation.

Частое употребление ультраобработанных продуктов (снеков, лапши быстрого приготовления, готовых к употреблению блюд, полуфабрикатов, колбас и т.д.) связано многочисленными проблемами со здоровьем, включая ожирение, метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания. Такая пища содержит мало питательных веществ и клетчатки, сообщает The Conversation.

Ультраобработанные продукты часто содержат эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы и красители. Исследования на мышах показали, что воздействие низких концентраций эмульгаторов может ухудшать барьерную функцию кишечника. Это способствует проникновению бактерий (включая вредные) за пределы кишечника. Чем сильнее был поврежден кишечный барьер, тем выше были уровни связанных с воспалением молекул у животных.

Отсутствие клетчатки, типичное для рациона любителей ультраобработанных продуктов, также может влиять на целостность кишечного барьера. Микробы превращают клетчатку в жирные кислоты с короткой цепью, которые помогают поддерживать целостность кишечного барьера. Кроме того, они участвуют в регуляции иммунитета, смягчая воспаление и способствуя выработке Т-клеток, атакующих патогены.

Также было показано, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахаров, соли и добавок (включая эмульгаторы) уменьшают разнообразие бактерий, которые помогают поддерживать кишечный барьер у мышей. Одновременно с этим росла доля бактерий, связанных с развитием воспаления. Кроме того, ультраобработанные продукты могут увеличивать активность генов у «полезных» бактерий, заставляя их вырабатывать прововоцирующие воспаление молекулы.

Однако исследования с участием людей противоречивы и причинно-следственная связь между ультраобратонными продуктами и иммунитетом не доказана. Но в целом имеющихся данных достаточно, чтобы рекомендовать сократить потребление ультраобратонных продуктов.

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