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Китай и Франция запустили спутник для поиска мощнейших взрывов во Вселенной

AFP: стартовал международный проект по обнаружению космических гамма-всплесков

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Ju Zhenhua/XinHua/Global Look Press

Франция и Китай запустили на орбиту новый спутник в рамках совместной космической миссии по мониторингу космических переменных объектов (SVOM). Аппарат стартовал на борту китайской ракеты Long March 2-C с космической базе в Сичане из провинции КНР Сычуань 22 июня, сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

SVOM предназначен для обнаружения гамма-всплесков — самых мощных взрывов в космосе. Они происходят во время рождения сверхновых или слияния звезд. При этом образуются чрезвычайно яркие космические лучи, способные излучать больше энергии, чем миллиард миллиардов солнц.

Гамма-всплески несут следы газовых облаков и галактик, через которые они проходят на своем пути сквозь космос.

Самые далекие всплески, обнаруженные на сегодня, произошли всего через 630 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная находилась в зачаточном состоянии.

Основная проблема заключается в том, что гамма-всплески чрезвычайно кратковременны, что заставляет ученых соревноваться со временем в сборе информации.

SVOM займет положение на орбите на высоте 625 километров над Землей. При обнаружении всплеска, аппарат автоматически отправит оповещение дежурной команде. Специалисты должны будут в течение пяти минут запустить наземную сеть телескопов и навести их на источник вспышки.

Ранее ученые выяснили, переживет ли жизнь на Земле близкий взрыв сверхновой.

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