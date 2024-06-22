Алгоритмы соцсетей усиливают одиночество пользователей, выяснили ученые

Американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго изучили влияние социальных сетей на воспринимаемое чувство одиночества. Оказалось, что во многих случаях сервисы для онлайн-общения и коммуникаций заставляют людей ощущать себя еще более оторванными от общества. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

По словам авторов работы, их интерес был мотивирован растущей распространенностью одиночества наряду с подъемом популярности соцсетей. Некоторые специалисты утверждают, что социальные сети способствуют эпидемии одиночества, вытесняя личное общение, в то время как другие полагают, что они предоставляют новые возможности для общения.

В первой части исследования задействовали пользователей возрасте от 19 до 68 лет. Участников опросили на предмет их осведомленности об алгоритмах популярных социальных платформ и их восприятия того, насколько эти алгоритмы реагируют на их потребности и личность.

Анализ показал, что более высокие уровни воспринимаемой нечувствительности алгоритмов были связаны с большим одиночеством во всех возрастных группах. Примечательно, что связь между воспринимаемой отзывчивостью алгоритма и одиночеством варьировалась в зависимости от возраста.

Среди молодых людей более высокая воспринимаемая отзывчивость алгоритмов была связана с меньшим одиночеством, что позволяет предположить, что поддерживающее алгоритмическое курирование может улучшить социальные связи. Среди пожилых людей более высокая воспринимаемая отзывчивость алгоритмов была связана с повышенным одиночеством, возможно, потому, что эти пользователи могли заменить онлайн-взаимодействие личным общением.

Во втором исследовании 155 студентов приняли участие в опросе, проводившемся в течение четырех недель. Этот этап был направлен на изучение двунаправленной связи между восприятием алгоритмов и одиночеством с течением времени. Участники сообщили о своем одиночестве, восприятии реакции алгоритма и своем поведении в социальных сетях (активные переписки и реакции, или пассивный просмотр страниц).

Оказалось, что более одинокие люди склонны воспринимать алгоритмы как менее отзывчивые с течением времени. Это говорит о том, что одиночество может повлиять на восприятие пользователями алгоритмов социальных сетей, потенциально создавая петлю обратной связи, в которой одиночество порождает еще большее одиночества из-за негативного восприятия алгоритмического курирования.

Исследователи также обнаружили, что активное и пассивное поддержание связей с общественностью опосредует взаимосвязь между воспринимаемой отзывчивостью алгоритма и одиночеством. Пользователи, которые воспринимали алгоритмы как поддерживающие, с большей вероятностью комментировали, ставили лайки и просматривали контент в своей социальной сети, что, в свою очередь, было связано с меньшим одиночеством.

Однако связь предполагаемой нечувствительности алгоритма с одиночеством не была объяснена поведением по поддержанию отношений, что указывает на то, что могут иметь значение и другие факторы.

Ранее ученые выяснили, что цифровой детокс повышает самооценку женщин.