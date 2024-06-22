Врач рассказал о причинах тяги к сладкому

Уменьшить тягу к сладкому может потребление достаточного количества белка. Об этом life.ru рассказал эндокринолог Роман Терушкин.

«Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить «дозу» энергии», — объяснил врач.

Кроме того, бактерии кишечника вырабатывают много серотонина — гормона удовольствия. Если из-за воспаления или по другим причинам страдают кишечные микробы, то серотонина синтезируется меньше. При этом человек пытается порадовать себя чем-то, например, сладостями.

Врач подчеркнул, что тяга к сладкому — это не патология, а симптом, с которым должен работать терапевт, диетолог или психотерапевт.

До этого врач рассказала, что закрыть среднюю суточную норму белка могут 300-400 граммов сырников, полкило котлет или пара небольших стейков из индейки.

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