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Ученые протестировали на людях первое лекарство от апноэ

NEJM: препарат от диабета 2 типа показал эффективность при обструктивном апноэ

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Depositphotos

Американские ученые из Медицинской школы Калифорниского университета в Сан-Диего и международные партнеры провели первое расширенное изучения воздействия препарата тирзепатида в качестве лекарства от синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Тирзепатид известен как средство для лечения диабета 2 типа. Предварительные результаты показали, что лекарство может помочь при апноэ — приостановки дыхания во сне из-за полной или частичной закупорки верхних дыхательных путей.

СОАС способен привести к снижению уровня кислорода в крови, а также может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, таких как гипертония и болезни сердца. Недавние исследования показывают, что число пациентов с синдромом обструктивного апноэ во всем мире приближается к 936 млн человек.

В новом эксперименте приняли участие 469 человек с диагнозом клинического ожирения и людьми с СОАС от умеренной до тяжелой степени.

Пациентам вводили 10-15 мг препарата путем инъекции, а часть добровольцев получала плацебо. Влияние тирзепатида оценивалось в течение 52 недель.

Исследователи обнаружили, что тирзепатид привел к значительному уменьшению количества перерывов дыхания во время сна — ключевого показателя, используемого для измерения тяжести СОАС. Это улучшение было намного заметнее, чем у участников, которым давали плацебо.

Кроме того, лекарственная терапия улучшила другие аспекты, связанные с СОАС, такие как снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшение массы тела.

Наиболее частым побочным эффектом были небольшие проблемы с желудком.

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